Минобороны раскрыло детали разговора Шойгу и Остина

Россия на все провокации будет реагировать соразмерно

Полеты американских стратегических беспилотников у побережья Крыма имеют провокационный характер. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил своему американскому коллеге Ллойду Остину.

Детали телефонного разговора министров в среду вечером обнародовало Минобороны России. В ведомстве отметили, что Москва не заинтересована в эскалации обстановки в черноморской зоне, однако на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно.

Как сообщает ТАСС, основное внимание во время переговоров Шойгу и Остина было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с беспилотником. Шойгу заявил главе Пентагона о необходимости сохранения военных каналов связи для обсуждения любых кризисных ситуаций.

14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами двигался в сторону границы России в районе Крымского полуострова. Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.

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