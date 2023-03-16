Разведка боем: эксперт объяснил инцидент с американским дроном

США "тестируют" Россию

Какие разведывательные задачи мог выполнять американский дрон? Было ли его падение случайным? Или американцы "уронили" беспилотник для обострения ситуации? Возможен ли конфликт при попытке России поднять аппарат со дна?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Я бы назвал это разведкой боем. Со одной стороны, американцы хотели выполнять задание, связанное с ведением воздушной электронной и оптико-электронной разведки. С другой стороны, это тестирование нашей системы ПВО - как быстро мы обнаружим, каков будет алгоритм наших действий. Ведь перед началом СВО Москва уведомила все инстанции, что данная воздушная зона закрыта для полетов. Тем не менее там нарисовался американский разведчик. И пока он летел, никто не знал, что это", - объяснил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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