ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сплошная перемога: украинская власть превратит любую трагедию в водевиль

08:35
  • четверг
  • 16 марта 2023

Треуголка и мундир Наполеона шли Зеленскому куда больше, чем зеленая футболка

Запилил топ-контент в сети - и ты победитель! В список героев дня ворвался украинский министр обороны Резников, выложивший видео с борта боевого корабля. Его таланты в области военной стратегии и тактики сомнительны, по образованию и практике он адвокат, армию он возглавил в ноябре 2021 года.

В день онлайн-заседания контактной группы по поддержке Украины со стороны НАТО в формате "Рамштайн" Резников выстрелил песней: битловская Yellow Submarine, желтая подводная лодка, в интерпретации Резникова стала "жовто-блакитной", ее-то министр обороны и ждет, глядя в мутную воду. Танки выпросили, истребители просят, вот и подводная лодка на подходе.

Украинская власть способна превратить любую проблему в фарс, любую трагедию в водевиль. Вся новейшая история страны - это же сплошная перемога. Победа то есть. Вспомним недавние политические баталии: как с трибуны сбрасывали премьера Яценюка, который так и не успел построить великую украинскую стену на границе с Россией, а то всё было бы иначе.

Вспомним других ярких политиков. Депутат-радикал Ляшко, локомотив политической перемоги, задававший тон в Верховной Раде. Да и самому верховному главнокомандующему Зеленскому треуголка и мундир Наполеона шли куда больше, чем зеленая футболка. А боевой гопак? Искусство, которое поможет в ритме танца поразить любого врага? И так, танцуя, отправиться по светлому пути в НАТО и в европейское будущее…

Правда, в соцсетях обсуждают: почему с раскисших полей боевую натовскую технику приходится вытаскивать советскими тракторами? Боевые глухари атакуют солдат альянса на территории Эстонии - уж не российская ли агрессия? И сколько займет подготовка будущих натовских вояк до боевого уровня? Да и самого министра обороны Украины Резникова с его номерами Зеленский уже собирается отправить в отставку. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алексей Резников
Алексей Резников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.