Треуголка и мундир Наполеона шли Зеленскому куда больше, чем зеленая футболка

Запилил топ-контент в сети - и ты победитель! В список героев дня ворвался украинский министр обороны Резников, выложивший видео с борта боевого корабля. Его таланты в области военной стратегии и тактики сомнительны, по образованию и практике он адвокат, армию он возглавил в ноябре 2021 года.

В день онлайн-заседания контактной группы по поддержке Украины со стороны НАТО в формате "Рамштайн" Резников выстрелил песней: битловская Yellow Submarine, желтая подводная лодка, в интерпретации Резникова стала "жовто-блакитной", ее-то министр обороны и ждет, глядя в мутную воду. Танки выпросили, истребители просят, вот и подводная лодка на подходе.

Украинская власть способна превратить любую проблему в фарс, любую трагедию в водевиль. Вся новейшая история страны - это же сплошная перемога. Победа то есть. Вспомним недавние политические баталии: как с трибуны сбрасывали премьера Яценюка, который так и не успел построить великую украинскую стену на границе с Россией, а то всё было бы иначе.

Вспомним других ярких политиков. Депутат-радикал Ляшко, локомотив политической перемоги, задававший тон в Верховной Раде. Да и самому верховному главнокомандующему Зеленскому треуголка и мундир Наполеона шли куда больше, чем зеленая футболка. А боевой гопак? Искусство, которое поможет в ритме танца поразить любого врага? И так, танцуя, отправиться по светлому пути в НАТО и в европейское будущее…

Правда, в соцсетях обсуждают: почему с раскисших полей боевую натовскую технику приходится вытаскивать советскими тракторами? Боевые глухари атакуют солдат альянса на территории Эстонии - уж не российская ли агрессия? И сколько займет подготовка будущих натовских вояк до боевого уровня? Да и самого министра обороны Украины Резникова с его номерами Зеленский уже собирается отправить в отставку.

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