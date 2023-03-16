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В Крыму и Севастополе празднуют девятую годовщину референдума

07:44
  • четверг
  • 16 марта 2023

За прошедшее время полуостров преобразился

Важное историческое событие - в этот день ровно 9 лет назад в Крыму и Севастополе состоялся общенародный референдум, на котором жители проголосовали за воссоединение с Россией.
В Крыму активно высаживают деревья

За прошедшее время полуостров преобразился. В регионе произошли глобальные перемены во многих отраслях. Это и развитие транспортной инфраструктуры - построены знаменитый Крымский мост, по современной трассе "Таврида" можно проехать от Керчи до Севастополя.

Введены в эксплуатацию новые тепло-электростанции. Северо-Крымский канал снова стал полноводным. Возведены школы, детские сады, больницы, появился современный аэропорт.

Регион расцветает с каждым годом - увеличиваются инвестиции, особое внимание уделено социально-экономическому развитию. Крым опять - туристическая жемчужина нашей страны.

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