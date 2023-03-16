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Десантники при поддержке бронегруппы разбили опорный пункт ВСУ

09:10
  • четверг
  • 16 марта 2023

Противник понес большие потери и сдал оборонительные позиции

В зоне спецоперации крупный опорный пункт украинских боевиков уничтожен нашим десантно-штурмовым подразделением при поддержке бронегруппы, сообщило Минобороны.

Сначала разведчики с помощью беспилотников обнаружили в лесном массиве оборонительные сооружения радикалов. В район выдвинулась "крылатая пехота". Боевые машины десанта и танки Т-80 обеспечили надёжное прикрытие - сблизились с противником, а потом открыли по нему шквальный огонь.

В ходе наступления уничтожено значительное количество личного состава ВСУ, а также захвачено вооружение неприятеля. Враг понес большие потери и сдал оборонительные позиции. 

"Сотый калибр отлично подходит против опорных пунктов противника, большого скопления группы пехоты, а также - БМП, легкобронированной техники. Не даем им расслабиться и прикрываем наших пацанов", - сказал командир боевой машины десанта.

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