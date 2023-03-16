Минобороны представило новых героев спецоперации

Рота гвардии старшего лейтенанта Эрдни Басангова отразила атаку неприятеля

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Гвардии сержант Баир Буянтуев со своим отделением обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт радикалов. Учитывая численное превосходство противника, Баир запросил поддержку артиллерии. По переданным координатам был нанесен точный удар, враг уничтожен.

Рота гвардии старшего лейтенанта Эрдни Басангова отразила атаку неприятеля, который предпринял попытку вернуть утраченные позиции на окраине поселка. Несмотря на массированный обстрел боевиков, российские десантники ликвидировали большое количество живой силы противника. Националисты, понеся существенные потери, отступили.

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