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Парламент Франции готовится принять скандальный проект пенсионной реформы

09:17
  • четверг
  • 16 марта 2023

В случае провала голосования Макрон пригрозил распустить нижнюю палату

Парламент Франции вопреки воле большинства жителей страны сегодня должен принять в окончательном варианте проект пенсионной реформы. В случае провала голосования президент Макрон пригрозил распустить нижнюю палату, передает "ТВ Центр".
Париж тонет в мусоре из-за протеста коммунальщиков

Тем временем в Пятой республике не утихают массовые акции протеста. Накануне на улицы Парижа и других городов вышли почти полмиллиона манифестантов. Не обошлось без столкновений. В столице радикалы крушили автобусные остановки, поджигали мусорные баки и сооружали баррикады. Для разгона агрессивно настроенных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Главным требованием протестующих остается снижение пенсионного возраста до 60 лет. Французы скептически относятся к объяснениям властей в необходимости реформы из-за нехватки бюджетных средств на социальные выплаты.

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