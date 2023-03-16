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Снежная буря вызвала транспортный коллапс в Омской области

09:04
  • четверг
  • 16 марта 2023

На ряде участков ограничено движение транспорта

Мощная снежная буря в Омской области вызвала транспортный коллапс на нескольких трассах, передает "ТВ Центр".

На ряде участков из-за массовых аварий ограничено движение транспорта. Из-за плохой видимости и снежного наката на дороге Омск - Полтавка столкнулись порядка десяти автомобилей, в том числе грузовики. В Шербакульском районе машины едут только в сопровождении патрулей ГИБДД. МЧС просит местных жителей без необходимости не пользоваться личным транспортом.

А в других регионах уже готовятся к паводку. К подрывам льда приступили на реках Южного Урала и Алтая. Военные инженеры ликвидируют возможные заторы для защиты мостов и гидросооружений. В русле реки Нижний Тогузак Челябинской области подорвано ледовое поле общей площадью 500 квадратных метров.

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