В Московском зоопарке отмечают Международный день панды

Посетители своими руками сделают подарки для животных

В день панд Жуи и Диндин проявляют солидарность. Он - с бамбуком. Она - с пробежкой. Посетители зоопарка готовы часами не отходить от любимого вольера.

"Сейчас, когда пасмурно, панда - самая довольная и счастливая в зоопарке. Смотришь на нее, и сразу улыбка возникает на лице", - говорит посетительница.

С играми - благодаря киперам - проблем нет. То расправляются с картонными зайцами, то занимаются спортом. К нему отношение - особое. Упал-отжался - это не про панд. Они даже едят не "до" или "после" тренировок, а... во время!

"Мы стараемся им делать игрушки. Причем они как капризные дети. И игрушка им может сегодня понравиться, а в другой день - не понравиться. Быстро надоедает", - рассказывает Ирина Овчинникова. заведующая отделом "Фауна Китая" Московского зоопарка.

Похожая ситуация - во всех зоопарках мира, где взяли в аренду бамбуковых мишек. Да-да, Китай давно перестал дарить чудо-животных. Дает лишь на 10-15 лет за приличную сумму - со строгими условиями ухода и содержания . Все быстро окупается. Достаточно увидеть, как пухленькие панды, словно ртуть, просачиваются сквозь узкие решетки.

"Диндин очень выросла. На самом деле, она была всего 56 килограмм. А сейчас это дама в 116 килограмм", - уточняет Овчинникова.

Жуи - тоже в отличной форме. Четыре года в Москве пошли ему на пользу: упитан, хорош собой и сообразителен. Из подростков они уже превратились в половозрелых особей. Вообще, панды - родители замечательные. Вот только с самим процессом зачатия у них проблема. В Китае все перепробовали: и ЭКО, и показ специальных обучающих фильмов. Чтобы мишки точно знали, что и как делать.

"Этот период, когда именно происходит их любовь в природе, может продлиться один-два дня. Иногда даже меньше одного дня. И этот период нужно поймать. В прошлом году у нас был этот период, когда они интересовались друг другом, это был апрель", - добавила Овчинникова.

Диндин и Жуи радуют: активно принюхиваются, перекрикиваются, переглядываются - через маленькую дверцу. Весна в Москве - она и для панд начало новой жизни. Не проспать бы.

Ольга Стрельцова, Анастасия Болгова, Михаил Жучков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"