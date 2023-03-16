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Асад заявил о признании Сирией новых границ России

08:19
  • четверг
  • 16 марта 2023

Сирийский лидер побывал в Москве

Сирия признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал сирийский президент Башар Асад по итогам своего визита в Москву.
Переговоры Путина и Асада длились почти три часа

Как заявил сирийский политик, даже если бы не произошел конфликт на Украине и не начались боевые действия, "это исторически российские территории".

Асад подчеркнул, что Дамаск признал эти регионы еще до их присоединения к России, поскольку "этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции".

Политик заверил, что Сирия испытывает "убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России", сообщает РИА Новости.

В январе Башар Асад провел встречу со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и сопровождающей его делегацией. Асад подтвердил поддержку Сирией российской специальной военной операции на Украине.

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