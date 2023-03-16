Посол России в США предупредил о последствиях возможных атак на российские самолеты

Дипломат прокомментировал заявления ряда американских политиков

Призывы некоторых американских законодателей выходят за рамки здравого смысла. Такое заявление сделал в четверг, 16 марта, российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал прозвучавшие в США предложения сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты в случае их сближения с американской военно-воздушной техникой.

Антонов напомнил, что Министерство обороны России подробно разъяснило причины и порядок действий российских летчиков в ходе инцидента над Черным морем — наши истребители в контакт с американским БПЛА не вступали.

Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий — заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения спецоперации границах района временного режима использования воздушного пространства, указал посол, поэтому обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес.

Что касается предложений сбивать российские самолеты, намеренное нападение на самолет России в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны ядерной державе, цитирует Антонова ТАСС.

14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами двигался в сторону границы России в районе Крымского полуострова. Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.

15 марта состоялся телефонный разговор глав оборонных ведомств США и России Ллойда Остина и Сергея Шойгу по инициативе Вашингтона. В российском Минобороны отметили, что Москва не заинтересована в эскалации обстановки в черноморской зоне, однако на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно.

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