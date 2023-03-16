ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России в США предупредил о последствиях возможных атак на российские самолеты

08:39
  • четверг
  • 16 марта 2023

Дипломат прокомментировал заявления ряда американских политиков

Призывы некоторых американских законодателей выходят за рамки здравого смысла. Такое заявление сделал в четверг, 16 марта, российский посол в США Анатолий Антонов.
Разведка и провокация: что известно о происшествии с беспилотником США

Дипломат прокомментировал прозвучавшие в США предложения сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты в случае их сближения с американской военно-воздушной техникой.

Антонов напомнил, что Министерство обороны России подробно разъяснило причины и порядок действий российских летчиков в ходе инцидента над Черным морем — наши истребители в контакт с американским БПЛА не вступали.

Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий — заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения спецоперации границах района временного режима использования воздушного пространства, указал посол, поэтому обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес.

Что касается предложений сбивать российские самолеты, намеренное нападение на самолет России в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны ядерной державе, цитирует Антонова ТАСС.

14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами двигался в сторону границы России в районе Крымского полуострова. Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.

15 марта состоялся телефонный разговор глав оборонных ведомств США и России Ллойда Остина и Сергея Шойгу по инициативе Вашингтона. В российском Минобороны отметили, что Москва не заинтересована в эскалации обстановки в черноморской зоне, однако на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.