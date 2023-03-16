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Россия указала на замалчивание Западом зверств ВСУ

09:00
  • четверг
  • 16 марта 2023

Правозащитники и СМИ безмолвствуют

Западные СМИ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) замалчивают жестокость украинских военных и властей. Об этом заявил в среду, 15 марта, постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.
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Дипломат отметил, что эта тема "намеренно и трусливо замалчивается как западными средствами массовой информации, так и международными правозащитными механизмами".

Запад предпочитает "игнорировать звериную жестокость и беспринципность украинских военных и властей, которые не гнушаются бесчеловечными расправами над беззащитным гражданским населением и безоружными и раненными военнопленными, применением запрещенных методов ведения войны", указал Гатилов.

При этом ВСУ продолжают размещение военной техники и своих боевиков в школах, больницах, на других объектах гражданской инфраструктуры, а также массированные обстрелы городов Донбасса с использованием западного оружия. Все это происходит на фоне "непозволительного молчания со стороны международных правозащитных механизмов, западных политических кругов, так называемых независимых СМИ", цитирует Гатилова ТАСС.

В феврале в ООН выразили обеспокоенность министру обороны Украины в связи с жестоким обращением Киева с российскими военнопленными. В Управлении верховного комиссара по правам человека заявили, что считают подлинным видео расстрела российских солдат, которое несколько дней назад появилось в сети.

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