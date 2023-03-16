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Американские биржи проведут принудительный делистинг бумаг российских компаний

09:23
  • четверг
  • 16 марта 2023

В феврале 2022 года на NASDAQ были приостановлены торги акциями компаний с основным бизнесом в России

Российские компании, расписки которых обращаются на американских биржах NASDAQ и NYSE, в среду, 15 марта, получили уведомление о том, что эти площадки проведут принудительный делистинг их бумаг.
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Как пишут "Ведомости", речь идет о расписках "Яндекса", Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi. Еще 28 февраля 2022 года NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками этих компаний. При этом "Яндекс", Ozon, Qiwi, ЦИАН и HeadHunter не находятся под санкциями США.

Московская биржа продолжит торги ценными бумагами "Яндекса", Ozon, HeadHunter, Qiwi и ЦИАНа в обычном режиме, заявили на торговой площадке. "Яндекс" планирует подать апелляцию на решение американских бирж в ближайшее время. Вопрос обжалования уже изучает и Ozon. При этом в компаниях подчеркнули, что решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что западные санкции сыграли на руку российским компаниям, поскольку Россия в определенной степени оказалась застрахована от негативного воздействия разворачивающегося на Западе финансового кризиса.

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