Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Что подготовили звезды к пятнице?

Овны

Желание уединиться и провести эту пятницу в тишине - вполне нормально. Планеты одобряют ваше решение привести в порядок свои мысли и нервы.

Тельцы

Венера в вашем знаке на одной волне со строгим Сатурном, а значит, есть шанс упорядочить какую-то сферу жизни. Это может быть связано с друзьями или планами.

Близнецы

Вы получите долгожданные хорошие новости на тему работы, карьеры или учебы. Чтобы все получилось, следует быть максимально дисциплинированными.

Раки

Новые друзья и успехи в социальных сетях могут порадовать представителей знака, настроенных на обновление. Не держитесь за старое и отжившее, улавливайте тренды будущего.

Львы

Вам стоит проведать сегодня или завтра своих старших родственников. Интересная книга или фильм по эзотерике либо философии подтолкнут к новым мыслям.

Девы

Не все так однозначно в личной жизни: с одной стороны, сегодня может случиться что-то очень приятное. С другой - вы рискуете выдать свои мечты за реальность.

Весы

В выходные у вас появится возможность побыть в одиночестве. Не налегайте на дела, отдохните без громкой музыки и телевидения, или поспите в удовольствие.

Скорпионы

Спокойный день, когда отдушиной станут прогулки, разговоры с друзьями. Также вам удастся хорошо поговорить с детьми или вдоволь позаниматься творчеством.

Стрельцы

У представителей знака, мечтающих об удаленной работе, отдельном кабинете или частной практике, появятся конкретные планы. Сегодня подходящий день, чтобы подумать об этом.

Козероги

По возможности откажитесь сегодня от общения с неприятными людьми. Купите себе любимые лакомства и в течение дня почаще думайте о хорошем, мечтайте.

Водолеи

Вы сможете бюджетно закупиться товарами для дома или дачи, ремонта или строительства. Те, кто зарабатывают на недвижимости, получат выгодные предложения.

Рыбы

Судьбоносный день: соединение Меркурия с Солнцем в вашем знаке поможет осуществить задуманное. Решайте, что вам нужно сейчас, смело смотрите вперед.

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