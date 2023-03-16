Собянин рассказал о благоустройстве Дворца пионеров на Воробьевых горах

Это знаковое место для нескольких поколений москвичей

Московский дворец пионеров, который входит в образовательный комплекс "Воробьевы горы", – крупнейшее учреждение системы дополнительного образования столицы. В студиях, мастерских и спортивных залах занимаются более 16 тысяч детей. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник написал в своем личном блоге, что за 60 лет легендарный дворец в стиле советского модернизма ни разу комплексно не ремонтировался, поэтому нуждается в обновлении и восстановлении. Столичные власти решили провести реставрацию одновременно в пяти основных корпусах. Это главный корпус с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационный корпус со столовой, обсерватория, театральный блок и концертный зал.

В ходе реализации проекта приведут в порядок декор фасадов и восстановят отделку цоколей из натурального камня. Отреставрируют мозаичные панно и восстановят утраченные элементы произведений монументального искусства. Выполнят ремонт кровли и козырьков, внешних и внутренних стен зданий, лестничных маршей, перекрытий и полов. Заменят двери, окна, витражное остекление и восстановят зенитные фонари. Модернизируют внешние и внутренние инженерные системы.

Важной частью проекта обновления Дворца пионеров станет благоустройство огромной зеленой территории площадью почти 4 га, где покрытия дорожек изношены, малые архитектурные формы устарели, не хватает освещения. Будут приведены в порядок проезды и пешеходные дорожки, в местах перепада высот появятся пандусы для передвижения маломобильных граждан.

На Площади парадов сохранят необычную раскладку дорожек, которая разбивает пространство на квадраты для построения пионерских отрядов, при этом отремонтируют трибуну и лестницы из натурального камня и украсят территорию цветниками из многолетников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на Цветном бульваре основные работы по благоустройству будут сконцентрированы в двух местах – рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар". В частности, будет обновлено покрытие пешеходной зоны, разбит газон и установлены современные лавочки.

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