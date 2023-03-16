Украинские военные потерпели неудачу

Более 40 киевских силовиков и не менее восьми единиц военной техники было уничтожено на запорожском направлении. Об этом сообщил в четверг, 16 марта, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Чиновник рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", что украинские войска 15 марта попытались провести разведку боем на запорожском направлении, однако потерпели неудачу.

Рогов также отметил, что ВСУ в последнее время не используют на запорожском направлении реактивные системы залпового огня HIMARS, которые получает от западных стран. По его мнению, это "косвенно говорит, что они готовятся к серьезному наступлению" и просто "экономят HIMARS".

Ранее сообщалось, что в Артемовске российские военные ведут бои на подступах к зданию администрации. Согласно разведданным, на так называемом артемовском направлении сосредоточена украинская группировка численностью до 70 тысяч человек. Ежемесячные же потери ВСУ составляют порядка 10 тысяч.

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