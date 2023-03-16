Посол России опроверг введение Индией потолка цен на российскую нефть

Нью-Дели не является участником механизма этого ценового потолка

Информация о том, что Индия придерживается установленного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, недостоверна. Об этом рассказал в четверг, 16 марта, посол России в Нью-Дели Денис Алипов.

Дипломат прокомментировал утверждения западных источников о том, что Индия якобы не будет нарушать потолок цен на российскую нефть.

Алипов отметил в эфире телеканала "Соловьев Live", что "такие вбросы появляются регулярно, и публикация в Bloomberg не первая на эту тему". Однако Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения об эффективности этого механизма в принципе.

В феврале заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами. Дипломат заверил, что российская сторона продолжит экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности.

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