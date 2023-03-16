В США призывают сбивать российские самолеты

В российском посольстве отреагировали на провокационные заявления

Для Вашингтона дело об упавшем беспилотнике "Рипер", кажется, запахло керосином. По данным неких американских чиновников, которых цитируют журналисты CNN, подчищать за собой силам ВВС США пришлось, еще когда дрон находился в воздухе. В Пентагоне дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение на дроне MQ-9 прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию. Неужели диспетчерам хватило на это времени, если беспилотник подвергся так называемому нападению? И как удалось одновременно извлекать данные и топить самолет? Но самое главное - какую информацию успел собрать аппарат, прежде чем резко потерял управление?

На этот вопрос журналистам NYT отвечает высокопоставленный американский военный, имя которого, впрочем, не раскрывают. "Беспилотник MQ-9 вылетел со своей базы в Румынии рано утром во вторник для регулярной разведывательной миссии. По словам чиновника, камеры беспилотника могут наблюдать за Крымом из международного воздушного пространства, и такие миссии, которые проводились еще до начала российской спецоперации, могут длиться до 10 часов", - говорится в статье.

То, что дрон выполнял некую разведывательную миссию, не скрывают и в Пентагоне. Но на вопрос прессы, когда же, наконец, ВВС представят видео воздушного налета российских истребителей с камер, установленных на дроне, отвечают уклончиво.

"Мы все еще просматриваем видео и фотографии, чтобы выяснить, что мы можем обнародовать. И мы знаем, что и как произошло", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

А вот американские сенаторы ждать не хотят. Один предложил запустить к российским границам новый беспилотник. А если его собьют, то следом отправить уже военный корабль. Сенатор Линдси Грэм, скандально известный безоговорочной поддержкой Киева, пошел еще дальше.

"Мы должны призвать их к ответу и сказать, что если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому самолету, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты", - сказал он.

"Два срока президента Рейгана примечательны тем, что он не объявлял войну России, чем спас миллионы жизней. Вместо того, чтобы воевать, он занимался экономикой Америки. Как раз противоположный подход продвигает Линдси Грэм и его друзья по партии войны. Что бы сделал Рональд Рейган? Он бы, наверное, был в шоке, если бы увидел все это. Хорошо, что его сейчас здесь нет", - указал ведущий Fox News Такер Карлсон.

В российском посольстве в США высказывания сенатора Грэма назвали выходящими "за рамки здравого смысла", которые могут только спровоцировать эскалацию в отношениях между странами.

По инициативе американской стороны накануне вечером состоялись телефонные переговоры министров обороны России и США. Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации. А также усиление разведывательной активности США.

"Полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно", - подчеркнули в Минобороны.

Вслед за этим состоялись и переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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