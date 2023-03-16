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ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр

11:35
  • четверг
  • 16 марта 2023

Российские артиллеристы ведут интенсивные удары по позициям радикалов

По проселочной дороге мчатся боевые машины десанта. Через лес напролом - танки. И с марша техника открывает шквальный огонь.

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В Запорожье, где все последние недели шли позиционные бои, националисты предприняли попытку прорыва. Очевидно, делали ставку на внезапность. Но эффект оказался нулевым. Боевиков ждали десантники и подразделения 291 полка. Противник напоролся на мощный встречный огонь. Потерял пять танков и более 20 боевиков. И ретировался еще быстрее, чем наступал.

Окрестности Авдеевки. В небо первым поднимается дрон разведчик. Через несколько минут на мониторе - вся обстановка вокруг. Вот огневая позиция ВСУ. Видно, как стреляет пушка. А рядом - грузовик с боекомплектом. Теперь главная задача - точно навести "Ланцет". Оператор корректирует полет барражирующего снаряд к цели. Еще мгновение - и американская гаубица уничтожена. А разведчик передает данные о новых объектах. Вот реактивная установка, а это - натовские самоходки, польский "Краб" и французский "Сезар". Все три машины ликвидированы.

Сейчас интенсивные удары российские артиллеристы ведут по позициям боевиков в городе Часов Яр. Он в 17 километрах от Артемовска. Киевские власти спешно перебрасывают туда резервы. Для обещанного западным кураторам контрнаступления.

Помогать откровенным нацистам - для Европы уже в порядке вещей. Ни слова не прозвучало против решения Зеленского изгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Наверняка друзья Украины предпочтут не заметить и другую выходку. Вот боевики глумятся над переводом Корана. Режут на книге сало. Яркая иллюстрация того, кто сейчас у власти на Украине. И против кого на самом деле Россия проводит специальную военную операцию.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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