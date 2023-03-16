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В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС

14:25
  • четверг
  • 16 марта 2023

Установлен целый ряд преступлений против человечности, совершенный карателями этого формирования

В Риге прошел уже традиционный марш памяти Латышского легиона СС. В этом году принять участие пригласили и украинских беженцев, передает "ТВ Центр".

Движение колонны, в которой появились и желто-голубые флаги, сопровождали сотрудники полиции. Несмотря на протесты и резолюции, такие мероприятия проходят в Риге последние 30 лет. На улицах публично демонстрируют нацистскую символику, что вызывает осуждение многих стран.

Латышский легион СС был создан немецким командованием во время Второй мировой войны. Уже установлен целый ряд преступлений против человечности, совершенный карателями этого формирования. Так, именно они уничтожали мирное население в деревне Жестяная горка в Новгородской области.

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