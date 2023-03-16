Турция пускает Финляндию в НАТО: что важно знать

Официально свое решение Анкара объявит в ближайшее время

На Западе замерли в предвкушении. Со дня на день турецкий лидер объявит о долгожданном решении - ратификации заявки Хельсинки на вступление в НАТО. Несколько коротких фраз, которые Реджеп Тайип Эрдоган на ходу бросил журналистам, мгновенно стали сенсацией: "Мы выполним возложенную на нас задачу. Сдержим слово. В пятницу приедет президент Финляндии, мы с ним встретимся и выполним обещанное. Надеюсь, так и будет".

Рабочий визит президента Финляндии Саули Ниинистё стартует сегодня и продлится два дня. Лидер страны уже на низком старте.

"Когда турецкий лидер Эрдоган принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захотел встретиться и подтвердить это обещание напрямую на уровне глав государств. Конечно, я принял приглашение. Мы всегда работали с администрацией президента Турции, потому что именно его мнение является определяющим на данном этапе", - написал он в соцсетях.

Предположительно, заветные слова Эрдоган произнесет во второй день визита. А турецкий парламент одобрит заявку еще до того, как завершится весенняя сессия, то есть в первой половине апреля.

Финляндия объявила о своем желании присоединиться к НАТО одновременно со Швецией - в мае прошлого года. Стремление в альянс тут же стало предметом торга. Турция потребовала от кандидатов объявить террористическими курдские организации и выдать тех, кого обвиняет в попытке госпереворота. В июне 2022-го разногласия вроде бы удалось утрясти. Стороны подписали меморандум, учитывающий все озабоченности Анкары.

Но если Финляндия, с точки зрения Турции, ведет себя хорошо, то к шведам - большие претензии. Взять хотя бы откровенную провокацию, когда в Стокгольме с одобрения властей сожгли Коран. Результат не заставил себя ждать. Эрдоган заявил, что о членстве в НАТО Швеция может забыть. Но скандинавы не теряют оптимизма.

Правда, палки в колеса на пути к североатлантической мечте финнов и шведов вставляет еще и Венгрия. На словах Будапешт поддерживает их стремление в НАТО, на деле - затягивает процесс. Ранее Хельсинки и Стокгольм неоднократно обвиняли Венгрию в нарушении принципов демократии. В парламенте страны вновь намерены отложить голосование по вопросу ратификации, причем не в первый раз.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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