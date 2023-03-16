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Циклон из Китая продолжает испытывать Приморье на прочность

11:45
  • четверг
  • 16 марта 2023

А на Южном Урале весна обещает быть полноводной

После сильного снегопад южный ветер принес в Приморье потепление. И снег с дождем. По улицам потекли реки, которые при ночном "минусе" сковало льдом. Циклон, перемещающийся из Китая в Амурскую область и Хабаровский край, вынудил автолюбителей вспомнить все, чему их когда-то учили. Выехать с парковки, проехать по внутриквартальной дороге, безаварийно съехать с возвышенности - привычные действия превращались для водителей в задачу со звездочкой.

А это уже Сибирь. Во время сильной метели водители города Исилькуль могли хотя бы рассчитывать на навигатор. Пешеходы искали дорогу вслепую. Вот так выглядит сибирская весна. На трассах Омской области на 14 часов было остановлено автомобильное движение. Не ходил общественный транспорт. Пассажирские перевозки для жителей Полтавки и Шербакуля были небезопасны. Дороги парализованы из-за массовых аварий. Поврежденные машины перекрыли полосы и очень быстро превратились в сугробы.

А вот весна на Южном Урале обещает быть полноводной. Чтобы стихию сделать управляемой, специалисты инженерных войск взрывают лёд на реках. 35 взрывных команд в составе инженерно-саперных подразделений мониторят паводковую обстановку по всему Приволжью. Искусственное вскрытие льда на реках - хорошая профилактическая мера, она позволяет предотвратить подтопление садовых участков и переправ.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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