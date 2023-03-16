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США могут перебросить исламских террористов на Украину

10:30
  • четверг
  • 16 марта 2023

Некоторые уже замечены в зоне боевых действий

США могут перебросить из Сирии на Украину исламских террористов для противостояния России.
Асад заявил о признании Сирией новых границ России

Об этом в интервью РИА Новости заявил президент САР Башар Асад. Сирийский лидер добавил, что, судя по роликам в интернете, на Украине уже присутствует некоторое количество исламских террористов. Они поехали не для участия в джихаде, а были переброшены туда при содействии США.

"У нас нет доказательств, но это вполне ожидаемо. США перебрасывают террористов из одного места в другое, помимо того, что террористы передвигаются самостоятельно <…> На Украине нет религиозной войны, а террористы, судя по роликам, циркулирующим в интернете, там присутствуют", - сказал Асад.

Президент Сирии добавил, что большинство жителей Сирии желает России победы в спецоперации на Украине.

"Когда Россия победит в этой войне, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир - более безопасный и спокойный", - подчеркнул Асад.

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