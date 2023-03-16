Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье

С такой инициативой выступил глава региона

Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае. Об этом в четверг, 16 марта, рассказали в пресс-службе правительства региона.

С соответствующим предложением выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в рамках защиты мастер-плана города Читы.

По словам вице-премьера правительства Забайкалья Владимира Петракова, международный ТОР — это уникальная возможность, которая предоставит особые административные условия для реализуемых проектов. Речь идет не только о китайских инвестициях, это может быть бизнес из Монголии, Индии, любой дружественной страны.

Создание международной ТОР в Забайкалье станет драйвером роста региона, привлечет инвестиции в край, цитирует Петракова РИА Новости.

В августе 2022 года глава кабмина Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев обсудили решение о расширении границ территории опережающего развития "Забайкалье" для строительства в Чите жилого микрорайона. Мишустин подчеркнул, что надо продолжать формировать такие условия, чтобы люди оставались в родном крае, работали, создавали там семьи.

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