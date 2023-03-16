В США подсчитали потери ВСУ за год конфликта

Больше всего солдат Киев потерял в Артемовске

Вооруженные силы Украины за год конфликта потеряли более 100 тысяч военных.

Об этом написала газета Politico, ссылаясь на заявления американских чиновников. Большинство из этих потерь происходят в Артемовске (украинское название - Бахмут).

"За год вооруженного конфликта погибли более 100 тысяч украинских военных, в том числе и самые опытные солдаты", - говорится в сообщении.

В связи с большими потерями ВСУ в Вашингтоне приступили к ускоренной переброске техники на Украину, а также к тренировке украинских солдат.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон оставляет за президентом Украины Владимиром Зеленским право решать, как быть с Артемовском. Потеря города не будет означать поражение Киева, подчеркнул он.

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