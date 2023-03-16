В Армении назвали число переехавших в страну россиян

Это один из факторов того, что армянская экономика показала высокие темпы роста

В Армению за 2022 год приехали и остались на постоянное проживание около 108–110 тысяч россиян. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал армянский министр экономики Ваган Керобян.

Министр также рассказал, что в 2022 году в Армении открылось около 2,5 тысячи юридических лиц с российскими участниками, не считая 4 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Керобян отметил, что за счет релокации россиян и перевода в Армению российского бизнеса экономика страны продемонстрировала очень высокие темпы роста, пишут "Ведомости".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из россиян, которые покинули страну после начала спецоперации, более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где трудились раньше.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"