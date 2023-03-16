В России с коронавирусом госпитализированы 1403 человека

Скончались 38 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1403 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 16 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 13009 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 11360 человек, скончались 38 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2258 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 137. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1306 человек, в Московской области – 320.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 22467942 случая заболевания, зарегистрировано 396734 летальных исхода.

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