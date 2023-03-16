ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шольц объявил о независимости ФРГ от нефти и газа из России

12:01
  • четверг
  • 16 марта 2023

По словам канцлера Германии, достичь этого удалось за восемь месяцев

Германии за восемь месяцев удалось стать независимой от поставок газа, угля и нефти из России. Такое заявление сделал в четверг, 16 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В Германии раскритиковали Шольца за слова о Путине

По утверждению политика, всего за восемь месяцев в Германии полностью преобразовали энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа.

При этом "никто не должен был замерзнуть", цитирует Шольца ТАСС.

Ранее западные СМИ отмечали, что отказ от российского газа привел Германию к новым проблемам — теперь она зависит от Норвегии и Нидерландов. Канцлер Олаф Шольц поставил задачу мощности, которые позволят иметь Германии столько газа, сколько у нее было до февраля 2022 года, однако сделать это будет не так просто.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.