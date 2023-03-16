Шольц объявил о независимости ФРГ от нефти и газа из России

По словам канцлера Германии, достичь этого удалось за восемь месяцев

Германии за восемь месяцев удалось стать независимой от поставок газа, угля и нефти из России. Такое заявление сделал в четверг, 16 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По утверждению политика, всего за восемь месяцев в Германии полностью преобразовали энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа.

При этом "никто не должен был замерзнуть", цитирует Шольца ТАСС.

Ранее западные СМИ отмечали, что отказ от российского газа привел Германию к новым проблемам — теперь она зависит от Норвегии и Нидерландов. Канцлер Олаф Шольц поставил задачу мощности, которые позволят иметь Германии столько газа, сколько у нее было до февраля 2022 года, однако сделать это будет не так просто.

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