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Минпросвещения анонсировало учебник истории с разделом про СВО

11:59
  • четверг
  • 16 марта 2023

Идет активная работа над пособием

Новый учебник истории для российских школ с разделом про специальную военную операцию (СВО) будет готов к началу учебного года. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Глава Минпросвещения подчеркнул, что "сейчас идет работа полным ходом". Учебник будет предназначаться для учащихся старших классов, сообщает ТАСС.

В свою очередь, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, что темы специальной военной операции и международных отношений войдут в отдел новейшей истории учебников для старшеклассников и среднего профессионального образования. Как подчеркнул Мединский, "сейчас наши учебники будут более правдивыми, более объективными", сообщает РИА Новости.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учебник истории, включающий тему СВО, будет создан на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом исторических событий, которые произошли в 2022 году.

В Минпросвещения при этом отметили, что учителя должны помогать школьникам в поиске неискаженной информации. В противном случае ученики "найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков".

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