Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится на улице Чечулина

Свободную от застройки территорию благоустроят

Участок площадью более 16 тыс. квадратных метров в столичном районе Ивановское будет реализован на торгах для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Строительство будут вести по адресу: ул. Чечулина, вл. 9-11.

Ранее проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создание мест для занятий спортом - важная часть развития районов, и появление этого ФОК станет подтверждением этой политики. Само здание будет не слишком большим, высотой от двух до четырех этажей", - заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

У комплекса будет гостевая парковка. Свободную от застройки территорию благоустроят.

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