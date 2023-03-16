На Никольской улице возобновят реконструкцию исторических зданий с созданием МФК "Чижевское подворье"

При этом сохранят историко-градостроительную среду

В апреле-июне 2023 года будут возобновлены работы по реконструкции исторических зданий с созданием многофункционального комплекса "Чижевское подворье" на улице Никольская. Об этом в четверг, 16 марта, рассказала пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В Центральном административном округе Москвы возобновятся работы по реконструкции комплекса зданий с созданием многофункционального комплекса "Чижевское подворье". Объект расположен на улице Никольская, вл. 8/1. Начало работ запланировано на II квартал 2023 года.

Глава департамента Сергей Левкин отметил, что проектом предусмотрено сохранение историко-градостроительной среды, архитектурно-художественной композиции и восстановление утраченных элементов декора ценных фасадов прошлого века.

По словам Сергея Левкина, реализация проекта началась в 2007 году и была приостановлена в 2010 году на стадии частичного демонтажа существующих строений. В связи с длительной приостановкой строительно-монтажных работ объект включен в перечень объектов незавершенного строительства и рассматривается в рамках соответствующей оперативной группы, действующей в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Решением города в 2019 году реализация инвестиционного проекта со старым застройщиком прекращена, он был признан банкротом, и в 2021 году объект был реализован на торгах. Новым правообладателем представлена дорожная карта возобновления работ. С учетом исторического статуса территории одобрены и утверждены градостроительные регламенты. Затем был разработан проект по реконструкции существующих строений и получено положительное заключение экспертизы. Сейчас застройщиком формируется пакетов документов для получения разрешения на строительство.

Сергей Левкин напомнил, что ликвидация объектов незавершенного строительства осуществляется в рамках оперативной группы, созданной в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. С начала 2011 года оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 632 объектам, в том числе по 45 — в 2022 году и трем — с начала 2023 года. В работе оперативной группы остается 186 объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завершается реконструкция Южного речного вокзала. Сначала там будут курсировать прогулочные трамвайчики, а затем вокзал станет одной из самых крупных остановок регулярного водного маршрута "Печатники – Автозаводский мост".

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