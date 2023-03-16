Собянин рассказал, как город развивает программы поддержки людей с особенностями здоровья

Москва помогла больше 156 тысячам людей с инвалидностью

Москва уделяет особое внимание созданию комфортных условий для жизни людей с инвалидностью.

86% социально значимых объектов столицы приспособлены для маломобильных людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Москве живет порядка 1 млн человек с инвалидностью. Мы уделяем им особое внимание и стараемся создать комфортные условия для жизни", - заметил мэр.

В программу поддержки людей с особенностями здоровья также входят помощь родственникам инвалидов, смена концепций домов-интернатов. В отделениях появились кухни, бытовые комнаты и специальные пространства для занятий.

"Теперь это "социальные дома", где уход организован по новым стандартам с учетом индивидуальных особенностей и потребностей человека. Также люди с ментальными особенностями, живущие в семьях, могут приходить в дневные отделения на несколько часов или целый день", - говорится в сообщении.

Госпрограмма "Социальная поддержка жителей Москвы" помогла больше 156 тысячам людей с инвалидностью пройти реабилитацию, отметил мэр. Еще почти 232 тысячи человек получили протезы, слуховые аппараты, спортивные тренажеры и другие технические средства реабилитации.

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