Военком Ярославской области объяснил рассылку повесток в ряде регионов

Сообщения об этом появились в СМИ и в интернете

Военные комиссариаты Ярославской области с 2022 года планово рассылают повестки для уточнения данных воинского учета. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал военный комиссар региона Игорь Гостев.

Гостев уточнил, что это плановая работа военкомата, причем "чтобы она именно сейчас началась или стала массовой — такого нет".

Военкоматы рассылают повестки для уточнения учетных данных, вызывают граждан, которые идут и на военную службу по призыву или находятся в запасе. Если мы видим, что давно не уточнялись личные данные, мы их просим на полчаса прибыть в военкомат, чтобы уточнить, чтобы они на учете стояли с реальными данными, цитирует военкома РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в России на высшем уровне не ведется каких-либо обсуждений о новой волне мобилизации. Что касается сообщений о том, что в ряде регионов военкоматы рассылают повестки гражданам, это связано с необходимостью обновления и уточнения базы данных, пояснил чиновник, назвав это обычной практикой.

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