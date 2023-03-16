Песков констатировал поражение Молдавии "русофобской инфекцией"

Сообщения СМИ о "плане" - фальшивка

В Кремле прокомментировали сообщения немецких СМИ о якобы имеющемся у Москвы "плане по сближению с Молдавией".

Москва выступает за добрые связи с Кишиневом, но некоего "плана" в данном направлении у России нет, это "какая-то очередная фальшивка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные, не обоснованные переубеждения в отношении Москвы, они поражены, наверно, такой русофобской инфекцией, бациллой", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Россия всегда ищет добрых и взаимоуважительных отношений со всеми странами, подчеркнул Песков.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с Россией. В частности, в статье шла речь о намерениях по "нейтрализации попыток ограничить деятельность российских и пророссийских СМИ в Кишиневе". Также Россия якобы собиралась противодействовать сближению НАТО и республики.

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