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Песков объяснил невозможность "опубличить" итоги переговоров Путина и Асада

13:00
  • четверг
  • 16 марта 2023

Лидеры двух стран встретились в Москве

Обнародовать все результаты переговоров президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада невозможно в силу понятных причин. Такое заявление сделал в четверг, 16 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Асада длились почти три часа

По словам официального представителя Кремля, что касается российско-сирийского сотрудничества в чувствительных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество, эти темы в ходе переговоров президентов также поднимались.

Однако "не все результаты переговоров могут опубличить, по понятным причинам", отметил Песков.

При этом чиновник рассказал, что было принято решение, которое позволит уже в ближайшие недели и месяцы выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества. Затрагивалась также тема нормализации отношений Сирии и Турции, сообщает "Интерфакс".

Ранее Башар Асад по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что Сирия признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

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