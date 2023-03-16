Кремль прокомментировал идею подъема американского дрона из Черного моря

Аппарат упал в море 14 марта

Вопрос подъема американского беспилотника MQ-9 из Черного моря — это прерогатива военных. Такое заявление сделал в четверг, 16 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, если военные "считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать".

Однако в Кремле не осведомлены о конкретных планах военных в этой сфере, поскольку "это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им", сообщает РИА Новости.

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова. Транспондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Российские истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

15 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9. По его словам, ситуация с дроном доказывает, что Вашингтон участвуют в военных действиях.

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