Угроза сверху: в Ярославле наледь сорвалась с крыши на женщину с двумя детьми

Коммунальные службы вместо уборки расклеили объявления с предупреждением об опасности

Ранее утро. Семья выходит из подъезда многоэтажки в Ярославле. Спешили в поликлинику. И на первой же ступени снежная глыба падает прямо на головы женщины и двух ее детей. По счастливой случайности дети не пострадали. Первое, что сделала Екатерина Николаева - отвела их от подъезда. Боялась, что с крыши еще что-нибудь упадет.

"Не поняла сразу, что случилось. Поняла просто, что у меня трещит голова, потому что меня чем-то огрело сверху. И брат закричал, что кровь с лица течет", - говорит она.

Улица Ярославля, на которой живет пострадавшая, по иронии называется улицей Здоровья. Врачи же констатировали у женщины ушиб и рассечение мягких тканей. Екатерине еще повезло - сотрясения удалось избежать. Но оставлять ситуацию безнаказанной женщина не намерена. А местные коммунальщики вместо того, чтобы работать и расчищать крыши от снега, пока только развешивают объявления о грозящей людям опасности. И еще о том, что пришло время платить за оказанные коммунальные услуги.

Но, по всей видимости, время нести ответственность тоже подходит. Следственный комитет организовал доследственную проверку.

"Следственное управление обращает внимание, что организациям жилищно-коммунальной сферы и региональным органам власти необходимо своевременно организовывать чистку крыш зданий и сооружений от сосулек, снега и наледи. Необеспечение указанных мер в случае наступления последствий для граждан влечет уголовную ответственность", - сообщили в СК.

В Ярославле этот случай - не единичный. В центре города глыбы льда пробили лобовые стекла двух автомобилей. А это уже город Фурманов в Ивановской области. Женщина гуляла с ребенком рядом с домом. Снег съехал с крыши прямо в коляску. Годовалая девочка получила ушибы, ее госпитализировали. После падения наледи и снега с крыш в области завели уже три уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Два других случая произошли в Кинешме. Там десятимесячная девочка и мужчина получили серьезные травмы.

Екатерина Гоголева, Станислав Курсов, "ТВ Центр"

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