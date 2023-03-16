Шольц призвал наращивать военные поставки Украине

Берлин уже передал Киеву 14 миллиардов евро

Ситуация на Украине станет центральной темой заседания Евросовета в конце марта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге, передает "ТВ Центр".

Для еврочиновников это давно стало традицией - уделять больше внимания поддержке Киева, чем решению внутренних проблем. Глава немецкого правительства напомнил, что только помощь со стороны Берлина превысила 14 миллиардов евро. Десятки миллиардов направил Брюссель. Но этого, по мнению Шольца, мало. Он убеждает коллег в необходимости наращивать военные поставки.

"Мы продолжим обеспечивать Украину вооружением и техникой, чтобы она могла выстоять и защитить себя. Особенно важно оперативно снабжать Киев необходимыми боеприпасами. На заседании Европейского совета мы вместе с нашими партнерами примем дальнейшие меры для обеспечения еще более качественного и непрерывного снабжения", - сказал канцлер.

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