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В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в переполненном вагоне метро

15:23
  • четверг
  • 16 марта 2023

Возбуждено уголовное дело

Москве задержан пассажир метро, который распылил перцовый баллончик в утренний час пик в переполненном вагоне, передает "ТВ Центр".

Состав двигался по "фиолетовой" ветке. Один пассажир сделал замечание другому по поводу поведения в общественном транспорте, но получил агрессивный ответ. Завязалась потасовка. В какой-то момент хулиган достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое.

Задержали нарушителя на станции "Кузнецкий мост". Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

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