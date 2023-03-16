В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в переполненном вагоне метро

Возбуждено уголовное дело
Москве задержан пассажир метро, который распылил перцовый баллончик в утренний час пик в переполненном вагоне, передает "ТВ Центр".
Состав двигался по "фиолетовой" ветке. Один пассажир сделал замечание другому по поводу поведения в общественном транспорте, но получил агрессивный ответ. Завязалась потасовка. В какой-то момент хулиган достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое.
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