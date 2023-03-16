Московские врачи могут удаленно вести пациентов с хроническими болезнями

В этом помогает специальная анкета самоконтроля с оповещением

Возможность удаленно контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями появилась у московских врачей, передает "ТВ Центр".

Сейчас на проактивном диспансерном наблюдении находятся около миллиона москвичей. Теперь у медиков появился еще один инструмент, чтобы следить за их здоровьем в динамике, - это специальная анкета самоконтроля с оповещением. Она автоматически появляется в электронной карте пациента. Горожане сами вносят туда нужные данные о своём самочувствии, а врачи и их помощники в онлайн-режиме отслеживают изменения в состоянии больного и при необходимости приглашают его на внеплановый осмотр.

"Пациент, занося данные, понимает и четко знает, что эта информация сразу отобразится у доктора. И если есть изменения, например, в артериальном давлении, у него два дня подряд высокие цифры, он понимает, что с ним точно свяжутся и откорректируют дозировку", - рассказала главный врач Городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

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