Жители Лобни оказались отрезаны от мира железнодорожными путями

Чтобы добраться до работы, аптек, магазинов и прочих благ, люди вынуждены ловить паузы в движении электричек

Протоптанные в снегу обледеневшие тропинки через железнодорожные пути - ежедневный маршрут в город для нескольких тысяч жителей частного сектора подмосковной Лобни. Улучить момент для маневра между электричками не так-то просто. С появлением МЦД и экспрессов движение на этом участке Савеловского направления стало весьма интенсивным.

"Очень опасно нам ходить здесь, но деваться некуда. Мы живем на Восточном поселке, и каждый день приходится переходить дорогу. Потому что у нас магазины ближайшие только здесь. Аптеки, администрация, больница. Все у нас здесь", - говорит местная жительница.

Ближайший оборудованный переход - почти в двух километрах отсюда на станции "Лобня". Добираться до него по проселочной дороге пешком - минут 40. Общественного транспорта по эту сторону железной дороги нет.

Вопрос о строительстве здесь перехода с местной администрацией жители обсуждают много лет. Но добились пока немногого.

"Город как бы пошел жителям навстречу - до санитарной зоны они сделали пешеходную асфальтовую дорожку с освещением. Всё!", - рассказывает местный житель.

В еще более сложной ситуации - жители деревни Сумароково, что граничит с Восточным. Этот стихийный переход жители называют единственным своим окном в цивилизацию. Подход к насыпи организовывали своими силами. Недавно его ликвидировали, а саму насыпь огородили глухим забором.

"Рекомендовано было пользоваться либо станцией "Лобня", либо станцией "Шереметьевская". Во-первых, это неблизкий путь. Во-вторых, он небезопасен. Поэтому мы хотим, чтобы обратили внимание на эту проблему", - отмечает местная жительница.

Внимание обратили. Но до решения пока далеко.

"Сейчас проходят проектно-изыскательские работы. Они на стадии завершения. Мы согласовали все схемы, согласовали место постройки данного пешеходного перехода. Строительно-монтажные работы будут завершены до конца 2023 года", - заявил Кирилл Никулин, заместитель начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа Лобня.

Наземный переход в Лобне планируют возвести в рамках подмосковной программы по обеспечению безопасности на железных дорогах. Сооружение обещают построить по новым стандартам, принятым в регионе. Такой переход, к примеру, осенью открыли в Химках на месте опасных народных троп на Октябрьском железнодорожном направлении. Пользоваться новым переходом смогут и жители микрорайона Восточный и деревни Сумароково. Конечно, в том случае, если последним организуют к нему проход вдоль насыпи. Но администрация Мытищ, к территории которого относится деревня, пока таких обещаний не дает.

Татьяна Сидорова, Павел Суменков, Даниил Гималов, "ТВ Центр"

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