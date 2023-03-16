В Подмосковье начали сносить горнолыжный комплекс "СнежКом"

Что появится на этом месте, пока официально не сообщается

В Подмосковье начали сносить всесезонный горнолыжный комплекс "СнежКом". Эту информацию официально подтвердили представители спортивного объекта, сообщает "ТВ Центр".

Внешне о демонтаже пока ничего не свидетельствует, работы сейчас ведутся внутри. Здание окружено железным забором, на котором установлен информационный щит, предупреждающий, что проход закрыт. В целом разбор такого огромного строения может занять минимум полгода.

"По требованию кредиторов и с учетом указаний органов государственной власти была проведена независимая техническая экспертиза ВГК "СнежКом". По ее результатам кредиторами было принято решение прислушаться к рекомендациям экспертов и произвести демонтаж объекта, так как его дальнейшая безопасная эксплуатация невозможна", - сказал Роман Носов, конкурсный управляющий объекта.

Что появится на этом месте, пока официально не сообщается, впрочем, жители уверены, что здесь построят новый жилой комплекс.

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