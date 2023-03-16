ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье начали сносить горнолыжный комплекс "СнежКом"

15:25
  • четверг
  • 16 марта 2023

Что появится на этом месте, пока официально не сообщается

В Подмосковье начали сносить всесезонный горнолыжный комплекс "СнежКом". Эту информацию официально подтвердили представители спортивного объекта, сообщает "ТВ Центр".

Внешне о демонтаже пока ничего не свидетельствует, работы сейчас ведутся внутри. Здание окружено железным забором, на котором установлен информационный щит, предупреждающий, что проход закрыт. В целом разбор такого огромного строения может занять минимум полгода.

"По требованию кредиторов и с учетом указаний органов государственной власти была проведена независимая техническая экспертиза ВГК "СнежКом". По ее результатам кредиторами было принято решение прислушаться к рекомендациям экспертов и произвести демонтаж объекта, так как его дальнейшая безопасная эксплуатация невозможна", - сказал Роман Носов, конкурсный управляющий объекта.

Что появится на этом месте, пока официально не сообщается, впрочем, жители уверены, что здесь построят новый жилой комплекс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подготовка к сносу всесезонного горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
Подготовка к сносу всесезонного горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.