В здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел пожар

На место ЧП выехали спасатели

В здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Подразделения выехали на Сиверса, 20. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее источник агентства рассказал, что пожар произошел в одноэтажном отдельно стоящем здании.

Вместе с тем РИА Новости пишет со ссылкой на экстренные службы, что рядом с погрануправлением горит здание с гаражами и складом.

ОБНОВЛЕНИЕ (13:47): Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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