Пентагон показал видео сближения Су-27 и MQ-9 над Черным морем

Инцидент произошел 14 марта

Пентагон опубликовал кадры инцидента с истребителем Су-27 ВКС России и американским дроном MQ-9 Reaper в акватории Черного моря.

На кадрах видно, как самолет сливает перед беспилотником топливо. После сближения MQ-9 продолжает движение.

"Видно, что после пролета, винт MQ-9 отнюдь не погнут и продолжает себе спокойно вращаться", — прокомментировал видео военный эксперт Борис Рожин в своем telegram-канале.

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова, говорится в заявлении нашего Минобороны. Транспондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Наши истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает как провокацию инцидент с американским беспилотником над Черным морем. Дипломат отверг все инсинуации американской стороны и добавил, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ.

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