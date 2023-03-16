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Орловский губернатор опроверг проникновение вооруженных лиц в регион

13:54
  • четверг
  • 16 марта 2023

Эта информация не нашла подтверждения

Слухи о проникновении на территорию Орловской области группы неких вооруженных лиц пока не подтверждаются. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал глава региона Андрей Клычков.
В Брянской области опровергли слухи об атаке украинского дрона на химзавод

Как написал губернатор в своем Telegram-канале, в настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока подтверждения ей нет.

Клычков пообещал дополнительно сообщить о результатах проверки.

Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека, один ребенок пострадал. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, возбуждено уголовное дело.

Денис Капустин 1984 года рождения, подозреваемый в организации теракта в Брянской области, внесен в перечень террористов и экстремистов.

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