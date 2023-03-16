Минэкономразвития пообещало россиянам рост реальных доходов

Ведомство повысило оценку роста показателя

Министерство экономического развития России в 2023 году ожидает роста ВВП, инвестиций, а также реальных доходов населения. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал глава ведомства Максим Решетников.

Министр в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что Минэкономразвития работает над прогнозом социально-экономического развития и планирует в апреле представить его федеральному правительству.

Предварительно прогнозируется рост ВВП и инвестиций, а что касается роста реальных доходов россиян, ведомство даже повысило свои прежние оценки, отметил Решетников. По его словам, безработица сохранится на низком уровне, а в целом экономика России уже вышла на траектории роста.

Министр подчеркнул, что правительство "не закрывает глаза на риски, которые есть". В первую очередь это риски мировой экономики и продолжающееся санкционное давление, но существуют также и внутренние проблемы, с которыми еще предстоит работать, цитирует Решетникова ТАСС.

Ранее в Росстате рассказали, что за 2022 год численность населения России с доходами ниже границы бедности сократилась на 0,7 млн до 15,3 млн, это 10,5% жителей страны. В целом граница бедности за 2022 год составила 13545 рублей.

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