Протестующие в Молдавии требуют от властей отказаться от закупок оружия

На улицы вышли сотни людей
В Молдавии сегодня вспыхнули беспорядки на акции протеста. Сотни людей вышли на улицы с требованием к властям отказаться от агрессивной риторики и закупок оружия и перенаправить деньги на поддержку собственных граждан, передает "ТВ Центр".
У здания парламента демонстрантам преградила дорогу группа мужчин. Они попытались оттеснить головную часть колонны. Началась потасовка. Полиция отреагировала с опозданием. Зачинщиков вывели из толпы и отпустили.
Активисты продолжили акцию. Они призвали ввести компенсацию за высокие тарифы на коммунальные услуги и отправить в отставку президента республики.
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