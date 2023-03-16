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Протестующие в Молдавии требуют от властей отказаться от закупок оружия

14:09
  • четверг
  • 16 марта 2023

На улицы вышли сотни людей

В Молдавии сегодня вспыхнули беспорядки на акции протеста. Сотни людей вышли на улицы с требованием к властям отказаться от агрессивной риторики и закупок оружия и перенаправить деньги на поддержку собственных граждан, передает "ТВ Центр".

У здания парламента демонстрантам преградила дорогу группа мужчин. Они попытались оттеснить головную часть колонны. Началась потасовка. Полиция отреагировала с опозданием. Зачинщиков вывели из толпы и отпустили.

Активисты продолжили акцию. Они призвали ввести компенсацию за высокие тарифы на коммунальные услуги и отправить в отставку президента республики.

Всего за полтора года цены на газ для населения выросли почти в 7 раз. Электроэнергия подорожала втрое. Инфляция - рекордная за 20 лет.

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