Собянин: москвичи установили имена еще нескольких участников ВОВ благодаря проекту "Неизвестный герой"

Сейчас в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" собрано около 200 неподписанных снимков

Имена пятерых солдат Великой Отечественной войны установили москвичи в рамках фотопроекта "Неизвестный герой". Об этом рассказал сегодня в Telegram Сергей Собянин.

Портреты фронтовиков нашли в военных выпусках газеты "За счастье Родины", сравнили их с фотографиями и сообщили о находке в Главархив столицы.

Сейчас в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" собрано около 200 неподписанных снимков. И помочь восстановить утраченные имена советских воинов может каждый.

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