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Ростовский губернатор объяснил взрыв при пожаре в погрануправлении ФСБ

14:18
  • четверг
  • 16 марта 2023

Причина взрыва не названа

Пожару в пограничного управлении ФСБ в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв. Об этом в четверг, 16 марта, рассказали в местных экстренных службах.

По словам собеседника ТАСС, пожар вспыхнул в результате взрыва. Подробности о его причине и других обстоятельствах происшествия не приводятся.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен.

В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет, однако в целях безопасности из них начата эвакуация жителей.

Пожар в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел 16 марта. Движение транспорта на улице Сиверса было перекрыто, выставлено оцепление.

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