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Названа предварительная причина пожара в здании ростовского погрануправления

14:21
  • четверг
  • 16 марта 2023

Один человек погиб, двое пострадали

Причиной пожара в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону предварительно стало замыкание электропроводки внутри помещения.
Ростовский губернатор объяснил взрыв при пожаре в погрануправлении ФСБ

Об этом в четверг, 16 марта, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Из-за пожара в здании ПУ ФСБ обрушились две стены.

"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен", - написал Голубев.

В соседних жилых домах началась эвакуация жителей, хотя по утверждению специалистов, пожар не угрожает домам.

Днем в четверг в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области произошел пожар. Очаг находится на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, площадь возгорания составляет 880 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности. Погиб один человек, двое пострадали.

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